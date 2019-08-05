2019-08-05T23:27:16+03:00
Политика

Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины также назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский сменил двух высокопоставленных военачальников. Новым командующим так называемой операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе вместо занимавшего эту должность с мая нынешнего года Александра Сырского он назначил Владимира Кравченко. А самого Сырского – командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенными силами (ОС)», - приводит текст одного из президентских указов пресс-служба главы украинского государства.

Другим указом Зеленский назначил Александра Сырского вместо Сергея Попко, возглавлявшего сухопутные войска ВСУ с марта 2016 года.

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. Ранее сообщалось, что украинская армия за год «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: почти 220 человек были убиты, около 840 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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