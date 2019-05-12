2019-05-12T02:52:26+03:00
Политика

Порошенко заявил, что он создал «одну из самых сильных армий Европы»

По словам уходящего президента, в 2014 году он принял страну без боеспособной армии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко неоднократно заявлял о создании "самой сильной армии в Европе"Петр Порошенко неоднократно заявлял о создании "самой сильной армии в Европе"Фото: REUTERS
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Уходящий президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз похвастался, что за пять лет своего правления он якобы создал «одну из самых сильных армий Европы».

На своей странице в Facebook он написал, что в 2014 году «принял страну без боеспособной армии, которую обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».

«За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ (Вооруженные силы Украины) в одну из самых сильных армий Европы. Теперь Украина имеет в своем распоряжении военный потенциал, достаточный для того, чтобы уверенно обороняться от врага», - продолжил Порошенко.

По его словам, на сегодняшний день украинские военнослужащие – «бесстрашные защитники», закаленные и выносливые, сильные и профессиональные.

Стоит отметить, что Порошенко, как неоднократно писал сайт kp.ru, практически все пять лет президентства рассказывает о том, какую сильную армию он «создал».

К слову, ранее депутаты Верховной рады придумали, как пополнить ряды ВСУ, не объявляя мобилизацию.

Военнослужащая упала в обморок во время речи Порошенко о поступающем в армию вооружении .

ИСТОЧНИК KP.RU

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