МЧС: В Красноярск из Ачинска прибыла первая группа жителей поселка, рядом с которым рвутся снаряды

СЕГОДНЯ 03:22 2019-08-06T03:31:12+03:00

Прибытие второй электрички с эвакуированными после ЧП на военном складе людьми ожидается в ближайшее время

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Ранним утром 6 августа в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с людьми, эвакуированными из поселка, рядом с которым весь день взрывались снаряды на военном складе. На вокзале их уже поджидали автобусы.

«Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции «Ачинск». Все они будут размещены в пунктах временного размещения – в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов», - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России.

Ожидается, что вскоре подойдет второй электропоезд со следующей группой жителей Каменки.

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ИСТОЧНИК KP.RU