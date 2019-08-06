2019-08-06T03:31:12+03:00
Происшествия

МЧС: В Красноярск из Ачинска прибыла первая группа жителей поселка, рядом с которым рвутся снаряды

Прибытие второй электрички с эвакуированными после ЧП на военном складе людьми ожидается в ближайшее время
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На вокзале людей уже ожидали автобусы. Фото: МЧС РоссииНа вокзале людей уже ожидали автобусы. Фото: МЧС России
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Ранним утром 6 августа в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с людьми, эвакуированными из поселка, рядом с которым весь день взрывались снаряды на военном складе. На вокзале их уже поджидали автобусы.

«Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции «Ачинск». Все они будут размещены в пунктах временного размещения – в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов», - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России.

Ожидается, что вскоре подойдет второй электропоезд со следующей группой жителей Каменки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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