2019-08-06T04:05:50+03:00
Происшествия

Генсек ООН в связи с терактом в Каире выразил соболезнования народу Египта

Жертвами взрыва возле здания Института рака в египетской столице стали 20 человек, еще 47 пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генсек ООН Антониу ГутерришГенсек ООН Антониу ГутерришФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования египетскому народу и правительству страны в связи с терактом в Каире. По последним данным, в результате взрыва погибли 20 человек, еще 47 получили ранения различной степени тяжести.

«Генеральный секретарь глубоко осуждает террористическую атаку в Каире, совершенную 5 августа. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также всему народу и правительству Египта. Генеральный секретарь также желает скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Гутерриша.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник возле здания Национального института рака в центральной части Каира автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя другими машинами, после чего раздался взрыв и вспыхнул пожар. Взрывной волной поврежден фасад здания Института рака, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать несколько десятков пациентов и медперсонал.

Изначально сообщалось, что в одной из машин взорвался кислородный баллон, позже полиция Египта объявила произошедшее терактом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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