Yonhap: КНДР испытала запрещенные баллистические ракеты

СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-06T05:27:57+03:00

Это уже третий запуск в КНДР после небольшого перерыва с начала мая Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Неусыпно наблюдающие за северными соседями южнокорейские военные считают, что утром 6 августа КНДР испытала запрещенные Советом безопасности ООН баллистические ракеты малого радиуса действия. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея и Национальное агентство разведки.

По данным Сеула, в этот раз запуск был произведен из восточной северокорейской провинции Хванхэ-Намдо, обе ракеты пролетели примерно 450 километров и упали в Японское море. Максимальная высота полета составила около 37 километров. Уточняется, что летные характеристики нынешних снарядов схожи с теми, которые Пхеньян запустил 25 июля, поэтому специалисты сделали вывод, что и в этот раз стартовали баллистические ракеты малой дальности.

В Токио заявили, что запущенные Северной Кореей снаряды «не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны», прямой угрозы безопасности страны Восходящего Солнца нет, но сами по себе ракетные запуски в КНДР «представляют серьезную угрозу и серьезный вызов» для Японии, передает телеканал NHK.

ИСТОЧНИК KP.RU