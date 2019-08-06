2019-08-06T05:27:57+03:00
В мире

Yonhap: КНДР испытала запрещенные баллистические ракеты

По оценкам южнокорейских военных, запущенные из восточной провинции Хванхэ-Намдо снаряды пролетели около 450 км
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Это уже третий запуск в КНДР после небольшого перерыва с начала маяЭто уже третий запуск в КНДР после небольшого перерыва с начала маяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неусыпно наблюдающие за северными соседями южнокорейские военные считают, что утром 6 августа КНДР испытала запрещенные Советом безопасности ООН баллистические ракеты малого радиуса действия. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея и Национальное агентство разведки.

По данным Сеула, в этот раз запуск был произведен из восточной северокорейской провинции Хванхэ-Намдо, обе ракеты пролетели примерно 450 километров и упали в Японское море. Максимальная высота полета составила около 37 километров. Уточняется, что летные характеристики нынешних снарядов схожи с теми, которые Пхеньян запустил 25 июля, поэтому специалисты сделали вывод, что и в этот раз стартовали баллистические ракеты малой дальности.

В Токио заявили, что запущенные Северной Кореей снаряды «не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны», прямой угрозы безопасности страны Восходящего Солнца нет, но сами по себе ракетные запуски в КНДР «представляют серьезную угрозу и серьезный вызов» для Японии, передает телеканал NHK.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 12
Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились
Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в Россию «конкуренцией великих держав»
Генсек ООН в связи с терактом в Каире выразил соболезнования народу Египта
МЧС: В Красноярск из Ачинска прибыла первая группа жителей поселка, рядом с которым рвутся снаряды
США обвинили Китай в манипуляциях с валютой
Китай перестал покупать у США сельхозпродукцию
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
Yonhap: КНДР снова запустила «неопознанные снаряды»
В Лондоне нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне
Трамп заявил о вреде интернете и видеоигр после массовых убийств в США
Снаряды взрываются уже восемь часов. В Красноярском крае ввели режим ЧС
Российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм
Умер Сергей Березин: автор песни "Снег кружится"
Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за фальшивых документов для отдыха на Мальдивах
Трамп дал указания ввести смертную казнь за массовые убийства
Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле
В Шанхае откроют первый ночной зоопарк