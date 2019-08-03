2019-08-03T15:00:12+03:00
В мире

Пентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМД

Минобороны США использует это в качестве "разумного ответа на действия России"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМДПентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМДФото: REUTERS
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В США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования. Известно, что ранее они были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил Пентагон.

- Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России, - отметил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

К слову, в американском ведомстве заявили, что приступили к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам с 2017 года. Сначала Пентагон разрабатывал мобильные крылатые и баллистические ракеты неядерного исполнения, сообщает "ФАН".

Напомним, в пятницу, 2 августа, госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из ДРСМД. Более того, в РФ неоднократно отвергали все обвинения Вашингтона в нарушении условий Договора, обращая внимание на то, что ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Штаты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД РФ объявил, что действие договора о РСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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