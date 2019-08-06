2019-08-06T07:28:30+03:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

Также известно о двух пострадавших, в числе которых ребенок [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавшие доставлены в Сасовскую центральную больницуПострадавшие доставлены в Сасовскую центральную больницуФото: предоставлено очевидцем
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Серьезное ДТП с микроавтобусом произошло в Сасовском районе Рязанской области рано утром во вторник, 6 августа. На настоящий момент известно о семи погибших, еще два человека пострадали. Такие данные предоставили в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.

Пострадавшему мальчику понадобилась операция Фото: предоставлено очевидцем

Пострадавшему мальчику понадобилась операцияФото: предоставлено очевидцем

"Семерых погибших везут в Шатск. Двое пострадавших - один взрослый и один ребенок - доставлены в Сасовскую больницу", - сообщили в отделении.

Согласно данным источника "КП", детей среди погибших нет. Пострадавший мальчик 2007 года рождения направлен на операцию.

На месте ЧП работают пожарные и правоохранители Фото: предоставлено очевидцем

На месте ЧП работают пожарные и правоохранителиФото: предоставлено очевидцем

Авария произошла около 5 утра на 405 км трассы М5. Внедорожник "Тойота" столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Вито", который выполнял частную перевозку людей. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы, передает ТАСС.

"КП-Краснодар" писал, что днем ранее еще одна авария с микроавтобусом произошла на Кубане. Пострадали 8 человек, в том числе четырехлетняя девочка.

В аварии с микроавтобусом на трассе в Рязанской области погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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