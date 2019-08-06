В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
Серьезное ДТП с микроавтобусом произошло в Сасовском районе Рязанской области рано утром во вторник, 6 августа. На настоящий момент известно о семи погибших, еще два человека пострадали. Такие данные предоставили в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.
Пострадавшему мальчику понадобилась операцияФото: предоставлено очевидцем
"Семерых погибших везут в Шатск. Двое пострадавших - один взрослый и один ребенок - доставлены в Сасовскую больницу", - сообщили в отделении.
Согласно данным источника "КП", детей среди погибших нет. Пострадавший мальчик 2007 года рождения направлен на операцию.
На месте ЧП работают пожарные и правоохранителиФото: предоставлено очевидцем
Авария произошла около 5 утра на 405 км трассы М5. Внедорожник "Тойота" столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Вито", который выполнял частную перевозку людей. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы, передает ТАСС.
"КП-Краснодар" писал, что днем ранее еще одна авария с микроавтобусом произошла на Кубане. Пострадали 8 человек, в том числе четырехлетняя девочка.
В аварии с микроавтобусом на трассе в Рязанской области погибли семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU