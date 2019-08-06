Минэкономразвития не одобрило запрет крепкого алкоголя до 21 года

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-06T08:06:08+03:00

Минэкономразвития раскритиковало законопроект о запрете продажи алкогольной продукции крепости 16,5% лицам, не достигшим 21 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Министерство экономического развития России не поддержало законопроект министерства здравоохранения о введении запрета на продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам младше 21 года. Ведомство провело дополнительные консультации с заинтересованными лицами и выявило определенные риски.

Так, запрет продажи крепкого алкоголя молодежи может привести к существенным затруднениям в торговой деятельности. Кассирам придется проверять не только возраст покупателя, но и содержание спирта в продукции. Также будет необходимо внести изменения в операционные системы и проводить обучение персонала, на что уйдут миллионы.

Кроме того, может увеличиться уровень нелегальных продаж крепких напитков и случаи потребления суррогатной продукции.

"Представляется неясным выбор пограничного показателя: чем алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% процента", - говорится в заключении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

В итоге приведенные Минздравом инициативы признаны "недостаточно обоснованными".

Сайт kp.ru ранее обсудил данный законопроект с бывшим главсанврачом России депутатом Геннадием Онищенко, По его мнению, возрастная планка в 21 год научно обоснована, ведь именно к этому возрасту у человека завершается биологическое созревание и сопротивляемость организма развитию алкогольной зависимости становится максимальной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698516" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - о новом законопроекте Минздрава продавать крепкий алкоголь с 21 года.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU