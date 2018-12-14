Минздрав РФ намерен запретить с 2020 года продавать алкоголь лицам младше 21 года

14 Дек. 12:13 2018-12-14T13:09:45+03:00

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В пятницу, 14 декабря, стало известно, что в министерстве здравоохранения РФ начали разрабатывать законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя. Как выяснилось, ведомство рассчитывает, что с января 2020 года крепкие спиртные напитки будет запрещено покупать лицам младше 21 года.

Как заметила глава Минздрава Вероника Скворцова, в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. «Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», - приводит слова Скворцовой официальный сайт возглавляемого ей ведомства.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, россияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года. Так, опрос ВЦИОМ, проведенный в ноябре этого года, показал, что 78% жителей страны выступают за увеличение минимального возраста покупки спиртного на три года.