Великобритания создаст альянс для противодействия Ирану и России

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-06T10:04:27+03:00

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Великобритания планирует укрепить свои экономические отношения с неевропейскими государства после выхода страны из Евросоюза и создать новый альянс для противостояния Ирану и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб перед поездкой в Северную Америку.

"Я хочу создать более сильный альянс для защиты международного правопорядка и решения проблем, которые несут угрозу нашей безопасности", - сказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что новое объединение станет достойным ответом на "угрожающее" поведение Ирана и "дестабилизирующие" действия России в Европе. Входящие в альянс страны будут противодействовать не только Тегерану и Москве, но и "терроризму и изменению климата", сообщается на сайте Форин Офиса.

Сайт kp.ru писал, что Британия должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. В Лондоне намерены осуществить Brexit в срок, даже если соглашение по условиям выхода так и не будет заключено.

ИСТОЧНИК KP.RU