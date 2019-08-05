Столтенберг: Brexit усилит роль НАТО

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-05T17:40:15+03:00

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Выход Великобритании из Европейского Союза усилит Североатлантический альянс, сделав его более важной площадкой для взаимодействия стран-членов НАТО. Соответствующие заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки, ведь альянс по-прежнему будет включать Великобританию и другие европейские страны», - сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии.

Столтенберг подчеркнул, что независимо от даты Brexit, «Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО, который располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе».

Напомним, новоизбранный глава Консервативной партии и премьер-министром Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости максимально подготовиться к «жесткому Brexit», к которому Британия «еще не совсем готова». При вступлении в должность главы британского парламента политик в очередной раз заявил, что Соединённое Королевство должно выйти из Евросоюза до 31 октября «при любом развитии событий».

ИСТОЧНИК KP.RU