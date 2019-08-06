В Техасе старушка предотвратила кровавую бойню

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-06T11:40:39+03:00

Женщина узнала, что ее внук собирается устроить стрельбу в отеле и убедила его обратиться за помощью к медикам

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Пожилой жительнице американского штата Техас удалось предотвратить массовую бойню в одном из местных отелей.

Старушка узнала, что ее 19-летний внук Уильям Патрик Уильямс собирается устроить стрельбу и уже купил для этого автомат АК-47. Как объяснил сам молодой человек своей бабушке, он просто хотел, чтобы "копы помогли ему покончить с собой".

Женщина не растерялась и смогла уговорить внука обратиться за помощью к медикам. Пока Уильямс был в больнице, полицейские провели обыск в забронированном им номере отеля и действительно обнаружили там оружие и 17 магазинов с патронами, а также черный плащ и другую одежду темных оттенков.

Молодого человека арестовали в четверг, 1 августа, за то, что он ввел в заблуждение продавца оружия. Дело в том, что при покупке автомата Патрик Уильямс оставил чужой адрес в форме с личными данными. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает USA Today.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных в США произошли два массовых расстрела. Первая атака пришлась на Техас - жертвами стали 22 человека, вторая - на штат Огайо, где погибли девять местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU