В Техасе старушка предотвратила кровавую бойню
Пожилой жительнице американского штата Техас удалось предотвратить массовую бойню в одном из местных отелей.
Старушка узнала, что ее 19-летний внук Уильям Патрик Уильямс собирается устроить стрельбу и уже купил для этого автомат АК-47. Как объяснил сам молодой человек своей бабушке, он просто хотел, чтобы "копы помогли ему покончить с собой".
Женщина не растерялась и смогла уговорить внука обратиться за помощью к медикам. Пока Уильямс был в больнице, полицейские провели обыск в забронированном им номере отеля и действительно обнаружили там оружие и 17 магазинов с патронами, а также черный плащ и другую одежду темных оттенков.
Молодого человека арестовали в четверг, 1 августа, за то, что он ввел в заблуждение продавца оружия. Дело в том, что при покупке автомата Патрик Уильямс оставил чужой адрес в форме с личными данными. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает USA Today.
Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных в США произошли два массовых расстрела. Первая атака пришлась на Техас - жертвами стали 22 человека, вторая - на штат Огайо, где погибли девять местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU