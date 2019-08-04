2019-08-04T03:31:27+03:00
Происшествия

Число погибших во время стрельбы в Техасе выросло до 20

Ранения получили 26 человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Перестрелка в техасском торговом центреПерестрелка в техасском торговом центреФото: REUTERS
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В перестрелке у супермаркета в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, ранее сообщалось, что их было 18. Также выросло число пострадавших. Местные власти сообщают, что ранения получили как минимум 26 человек.

По данным CNN, девять человек находятся в критическом состоянии, семерым нужна срочная операция. Местные власти в своем аккаунте в соцсетях публиковали посты с просьбой сдать кровь для пострадавших. Отмечается, что как минимум один человек скончался в больнице.

Полицейские задержали стрелка, однако они полагают, что он мог действовать не один. Местные СМИ со ссылкой на источники указывают, что ФБР не исключают вероятность совершения преступления на почве ненависти.

Напомним, что перестрелка началась у супермаркета около 10:00 утра по местному времени. Молодой человек открыл огонь по случайным людям.

Перестрелка в техасском торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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