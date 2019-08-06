Уэйн Руни может вернуться в АПЛ в качестве тренера

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-06T12:13:26+03:00

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В настоящее время выступающий в американском чемпионате МЛС за «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни все настойчивее намекает, что хотел бы перебраться обратно в АПЛ.

По информации The Sun, приоритетным для Руни является место в «Манчестере Юнайтед», которому Уэйн отдал значительную часть своей карьеры. Контракт Уэйна Руни с американским клубом действует до лета 2020 года и по его истечении, англичанин планирует перебраться в тренерский штаб Уле-Гуннара Сульшера и помогать норвежцу вновь поднимать «красных дьяволов» на былые вершины.

Полностью поддерживает решение Уэйна и его супруга Колин Руни, скучающая по Англии.

«Он уже смотрит в будущее и хочет остаться в игре», — сообщила Колин изданию.

Однако, путь в стан «красных дьяволов» еще более тернист для Руни, чем в начале карьеры.

Как сообщает Sport Express, в настоящее время Руни ведет переговоры с "Дерби Каунти", и существует вероятность, что он будет выступать за этот клуб как играющий тренер и переберется из него с «Манчестер Юнайтед», как в свое время перебрался из «Эвертона».

ИСТОЧНИК KP.RU