2019-08-06T13:15:53+03:00
Происшествия

В центре Москвы у входа в хостел приезжие устроили массовую драку

Три человека госпитализированы, более двадцати доставлены в полицию
Анастасия ВАРДАНЯН
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В результате драки травмы получили десять человек.В результате драки травмы получили десять человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители улицы Золоторижский Вал в Таганском районе Москвы около пяти часов утра вторника, 6 августа, стали свидетелями массовой драки. Все произошло у входа в хостел, расположенный на первом этаже трехэтажного жилого дома. По словам очевидцев, в бойне приняли участие от 30 до 50 человек. Разнять дерущихся удалось только подоспевшим сотрудникам полиции.

- Участники конфликта для выяснения обстоятельств были доставлены в полицейские участки. По предварительным данным, ссора произошла на бытовой почве, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Различные травмы получили десять человек, троим понадобилась госпитализация. Все участники конфликта — приезжие из стран СНГ. Часть из них проживала в хостеле. Что именно не поделили постояльцы, сейчас выясняют следователи.

- Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - пояснили в главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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