Свыше половины россиян опасаются ядерной войны

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-06T13:21:16+03:00

Большинство опрошенных ВЦИОМ считают, что от Соединенных Штатов исходит угроза применения атомного оружия

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Больше половины россиян сообщили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

52%, из них 33% опрошенных испытывают «некоторое беспокойство», 14% - «сильную тревогу», а 5% - «постоянный страх». При этом большее беспокойство испытывают женщины и люди в возрасте старше 60 лет.

Что касается угрозы использования атомного оружия, то свыше половин респондентов (60%) заявили, что наибольшее опасение для России представляют Соединенные Штаты. Опрошенные также назвали Северную Корею (13%) и Великобританию (6%).

Реальные случаи применения атомной бомбы помнит 72% россиян, но 21% считают, что таких случаев не было.

Опрос ВЦИОМ: Ядерная война: реальная угроза или миф?

Напомним, что 6 августа, в Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая ровно 74 года назад унесла жизни десятков тысяч людей.

ИСТОЧНИК KP.RU