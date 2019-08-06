Япония почтила молчанием память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-06T09:05:14+03:00

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В Японии состоялась мемориальная церемония в память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая ровно 74 года назад унесла жизни десятков тысяч людей.

Мероприятия состоялись утром во вторник, 6 августа, в Парке Мира в центре атакованного американцами города. Минута молчания была объявлена ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - именно в это время в 1945 году над Хиросимой разорвался снаряд.

Участие в церемонии приняли представители 95 стран и Евросоюза, в том числе дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании и Франции. Послы Китая и Индии на мероприятия не явились, а Мальта впервые направила своего делегата.

Выступая с речью, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал японское правительство не допустить повторения страшной истории и ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия.

"Мы, как единственная страна, пережившая атомные бомбардировки, должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - цитирует ТАСС градоначальника.

Сайт kp.ru писал, что выжившие в атомных бомбардировках жители Хиросимы и Нагасаки очень обеспокоены решением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Многие считают такие действия американцев непростительными.

Атомный удар по Хиросиме. Архивные съемки.Японский город Хиросима подвергся атомной бомбардировке американской авиацией 6 августа 1945 года. Этот день отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия http://www.rian.ru/tv_history/20120806/716870478.html

ИСТОЧНИК KP.RU