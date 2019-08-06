СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-06T15:25:02+03:00

Депутат от партии Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом Фото: "Студия Квартал-95"

По словам политика, необходимо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину

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Депутат Рады от партии "Слуга народа" президента страны Владимира Зеленского Александр Дубинский предложил построить стену на границе с Донбассом.

- Ни от чего не отказываемся, а строим стену. 30 на 30, а посередине – "ничейная" земля, - прокомментировал Дубинский.

По словам политика, необходимо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. Таким образом, одним из вариантов решения вопроса он назвал строительство стены.

В качестве наглядного примера он привел стену на границе Израиля и Палестины, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Депутат уверен, что такое решение помогло бы "консервировать" конфликт и на юго-востоке Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в команде Владимира Зеленского заявили, что конфликт в Донбассе не решить законами. Лидер партии «Слуга народа» считает, что для мира на юго-востоке Украины нужно выполнить «целый комплекс задач».

ИСТОЧНИК KP.RU