В Индии автобус с детьми сорвался в ущелье

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-06T15:15:56+03:00

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Утром во вторник, 6 августа, пассажирский автобус упал в ущелье в Индии. Транспорт перевозил группу детей. Инцидент произошел в округе Тихри-Гархвал штата Уттаракханд.

В Центре по смягчению и ликвидации последствий бедствий Индии сообщили, что всего в автобусе находилось 18 детей. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и врачи, которые помогли пострадавшим, оказали им первую помощь и доставили в больницы.

В настоящее время сообщается о семи погибших во время аварии. Сколько человек получили ранения, пока не уточняется, передает сайт argumenti.ru.

Местной полиции предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии. Предполагается, что водитель автобуса не смог справиться с управлением на дороге, из-за чего транспорт и занесло на обочину. В результате, транспортное средство не удержалось и упало в ущелье, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU