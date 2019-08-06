2019-08-06T16:01:07+03:00
В мире

Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" в финансовом отношении

Американский лидер подчеркнул, что США финансово привлекательны для Китая и других стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" в финансовом отношенииТрамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" в финансовом отношенииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" и финансово привлекательны для Китая и других стран.

Он также подчеркнул, что в страну "в большом количестве" приезжают и компании. По его мнению, за этим всегда "приятно наблюдать".

- Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты из соображений безопасности, для инвестиций и процентных ставок! - отметил Трамп в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия. Глава Белого дома уверен, что страны пойдут на сделку. Трамп уверен, что если Америка, РФ и Китай сократят расходы на атомные бомбы, это пойдет на пользу всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Находящиеся в украинской тюрьме россияне жалуются на здоровье
Жители Датских островов шокировали мировую общественности жестоким обрядом забития дельфинов
В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%
Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМД
В Индии автобус с детьми сорвался в ущелье
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат от партии Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом
Экс-министра финансов Подмосковья оставили под арестом еще на полгода
В Бразилии пациент аккомпанировал хирургу во время собственной операции
Консульство РФ подтвердило задержание 10 россиян в Польше
Российские ученые хотят создать космическую заправку на орбите
Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск "скорой"
Министры нефти и иностранных дел Индии посетят Москву в конце августа
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Не менее 57 человек скончались в Японии из-за жары
Госдеп Украины подтвердил открытие дела из-за отдыха Порошенко на Мальдивах
В ходе протестов в Гонконге задержали 148 человек
«Форсаж» перегнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Опровергнут миф о запрете Винни-Пуха в Китае
В Тихом океане нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию
Свыше половины россиян опасаются ядерной войны