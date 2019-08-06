Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" в финансовом отношении

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-06T16:01:07+03:00

Американский лидер подчеркнул, что США финансово привлекательны для Китая и других стран

Изменить размер текста: A A

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" и финансово привлекательны для Китая и других стран.

Он также подчеркнул, что в страну "в большом количестве" приезжают и компании. По его мнению, за этим всегда "приятно наблюдать".

- Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты из соображений безопасности, для инвестиций и процентных ставок! - отметил Трамп в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия. Глава Белого дома уверен, что страны пойдут на сделку. Трамп уверен, что если Америка, РФ и Китай сократят расходы на атомные бомбы, это пойдет на пользу всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU