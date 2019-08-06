Жители Датских островов шокировали мировую общественности жестоким обрядом забития дельфинов

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-06T16:29:45+03:00

Только за этот год рыбаки убили 536 черных дельфинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этот раз под нож попали 23 особи

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Жители Фарерских островов в очередной раз провели свой необычный и весьма жестокий обряд. Они забили 23 особи черных дельфинов в бухте Хвалвик. Это своеобразное «развлечение» проходит в Дании не в первый раз и уже вошло в традицию. Только за этот год рыбаки убили 536 черных дельфинов.

Хоть жители островов и утверждают, что этот обряд урегулирован законом, с человеческой точки зрения это просто немыслимо.

- Они называют процесс убийства "гуманным", но он был далёк от этого. Мы видели множество неудачных болезненных попыток оглушить животное, - говорят представители зоозащитной организации Sea Shepherd UK, которые стали очевидцами произошедшего.

А хуже всего то, что посмотреть на бойню приезжают целыми семьями. Поэтому дети видят весь ужас происходящего, а нередко и сами принимают в этом участие.

Исторически в приморских странах убийство дельфинов было необходимостью. Их забивали не только для пропитания, но и для получения китового уса, который использовали для изготовления различных щеток и поделок. Сейчас это лишь традиция, от которой датчане пока не могут отойти.

ИСТОЧНИК KP.RU