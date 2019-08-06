2019-08-06T16:41:14+03:00
Политика

Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМД

Договор между РФ и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМДПатрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМДФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил. что первостепенной целью выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.

- Это поясняют их стратегические документы, которые говорят о том, что США должны доминировать в мире, - подчеркнул Патрушев.

Патрушев уверен, что Вашингтон после прекращения действия соглашений «будет размещать оружие в любой точке против любого противника и в любом количестве, добиваясь превосходства». А это в свою очередь приведёт к хаосу.

Напомним, ДРСМД между Россией и Штатами, действовавший с 1987 года, прекратил действие в пятницу, 2 августа, сообщает "REGNUM".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД. Президент России подчеркнул, что Москва настроена на диалог и рассчитывает на здравый смысл Вашингтона

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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