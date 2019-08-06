Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМД
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил. что первостепенной целью выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.
- Это поясняют их стратегические документы, которые говорят о том, что США должны доминировать в мире, - подчеркнул Патрушев.
Патрушев уверен, что Вашингтон после прекращения действия соглашений «будет размещать оружие в любой точке против любого противника и в любом количестве, добиваясь превосходства». А это в свою очередь приведёт к хаосу.
Напомним, ДРСМД между Россией и Штатами, действовавший с 1987 года, прекратил действие в пятницу, 2 августа, сообщает "REGNUM".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД. Президент России подчеркнул, что Москва настроена на диалог и рассчитывает на здравый смысл Вашингтона
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU