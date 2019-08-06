Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-06T17:01:50+03:00

Богатейшие люди планеты за один день потеряли миллиарды долларов Фото: REUTERS

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В понедельник, 5 августа, 500 богатейших бизнесменов планеты понесли серьезные убытки. Они потеряли примерно 117 миллиардов долларов, что составляет 2,1% от их общего дохода. Такой обвал произошел из-за падения акций США, пишет издание Bloomberg.

Аналитики связывают это с усиливающейся торговой войной США и Китая. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о своем намерении ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые из Китая товары. В ответ на это в Пекине решили приостановить импорт хозяйственной продукции из США.

Эти факторы и привели к падению акций. Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял около 3,4 млрд долларов. Однако это не мешает ему по-прежнему оставаться самым богатым человеком планеты. Сейчас его состояние составляет 110 миллиардов долларов. Чуть меньше потерял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно . Его состояние сократилось на 3,25 млрд долларов. А основатель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 2,8 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU