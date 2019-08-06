2019-08-06T17:24:35+03:00
Здоровье

В Чувашию поступили 8 передвижных медицинских комплексов для сельских районов

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать пациентов из малонаселенных деревень
Ирина СУХАНОВА
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В Чувашию поступили 8 мобильных медицинских комплексов, закупленных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новые фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать малонаселенные деревни республики. Ключи от одного из комплексов 6 августа уже передали Яльчикской центральной районной больнице.

Полностью укомплектованные всей необходимой медицинской техникой автомобили помогут будущим мамам и другим пациентам из Чебоксарского, Порецкого, Алатырского, Ибресинского, Яльчикского, Урмарского, Красноармейского и Красночетайского районов Чувашии. На приобретение мобильных фельшерско-акушерских пунктов из федерального бюджета было потрачено более 55 млн. рублей.

Планируется, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Чувашии в 2019 году появятся 18 мобильных комплексов. Медцентры на колесах позволят организовать врачебные осмотры для 33 тысяч сельских жителей, проживающих в деревнях с численностью до 100 человек.

Сейчас в Чувашии работают 13 мобильных комплексов и один передвижной центр здоровья. Пять из них в 2018 году были закуплены за счет федеральных средств. Для нужд сельского здравоохранения в республике также приобрели маммограф. Благодаря мобильной медицинской технике в 2018 году в Чувашии более 50 тысяч жителей из сельских районов прошли медицинские осмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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