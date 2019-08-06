Черчесов высказался о совмещении работы в сборной и клубе
Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможности совмещать пост главного тренера в сборной с тренерской работе в каком-либо клубе.
«Возможность есть всегда, главное, хотим мы этого или нет, принесёт это кому-то пользу или нет», - ответил Черчесов журналисту «Вести.ru».
Любопытно, что попытку усидеть на двух стульях считает возможной только российский специалист.
К примеру, в Испании в прошлом году за день до старта чемпионата мира по футболу со скандалом был уволен Хулен Лопетеги, согласившийся на пост главного тренера «Реал Мадрида», при этом являясь тренером сборной Испании.
А нынешний главный тренер «Манчестера Юнайтед», Уле-Гуннар Сульшер, отказался от кресла главного тренера сборной Норвегии ради возможности возглавить клуб.
Однако, непосредственной готовности возглавить какой-либо клуб прямо сейчас Станислав Саламович не высказал.
Переводя ответ уже непосредственно на себя, Черчесов добавил:
«Сейчас я являюсь главным тренером сборной России. Мне нужно концентрироваться на своей работе, которая интересна, сложна и специфична».
ИСТОЧНИК KP.RU