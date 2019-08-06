2019-08-06T17:59:18+03:00
Спорт

Черчесов высказался о совмещении работы в сборной и клубе

Тренер сборной России по футболу высказался о возможности возглавить клуб, не уходя с поста
Дарья КРЫЛОВА
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Однако, непосредственной готовности возглавить какой-либо клуб прямо сейчас Станислав Саламович не высказалОднако, непосредственной готовности возглавить какой-либо клуб прямо сейчас Станислав Саламович не высказалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможности совмещать пост главного тренера в сборной с тренерской работе в каком-либо клубе.

«Возможность есть всегда, главное, хотим мы этого или нет, принесёт это кому-то пользу или нет», - ответил Черчесов журналисту «Вести.ru».

Любопытно, что попытку усидеть на двух стульях считает возможной только российский специалист.

К примеру, в Испании в прошлом году за день до старта чемпионата мира по футболу со скандалом был уволен Хулен Лопетеги, согласившийся на пост главного тренера «Реал Мадрида», при этом являясь тренером сборной Испании.

А нынешний главный тренер «Манчестера Юнайтед», Уле-Гуннар Сульшер, отказался от кресла главного тренера сборной Норвегии ради возможности возглавить клуб.

Однако, непосредственной готовности возглавить какой-либо клуб прямо сейчас Станислав Саламович не высказал.

Переводя ответ уже непосредственно на себя, Черчесов добавил:

«Сейчас я являюсь главным тренером сборной России. Мне нужно концентрироваться на своей работе, которая интересна, сложна и специфична».

ИСТОЧНИК KP.RU

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