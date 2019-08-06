Сестра Эмина Агаларова попала в ДТП на своем «Бентли»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-06T17:54:52+03:00

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Авария произошла сегодня днем на пересечении улицы Обручева с Профсоюзной улицей. Во время движения в «Бентли» Сабины врезалась «Газель». К счастью, никто кроме британского авто класса «люкс» не пострадал.

- Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом. Мы все живы, никто не пострадал, – рассказала КП Сабина Агаларова.

Фото с места ДТП.

На данный момент местному ГИБДД предстоит разобраться, кто из водителей является виновником ДТП, в котором пострадали сразу несколько автомобилей.

Сабина - сестра российского музыканта, предпринимателя, первого вице-президента группы компаний Crocus Group Эмина Агаларова. Недавно у девушки родилась дочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU