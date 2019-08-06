В Telegram начали продавать данные клиентов из топ-20 банков

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-06T18:56:01+03:00

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В сеть «слили» персональные данные о клиентах, которые пользуются услугами банков, входящих в топ-20. Одна запись стоит 70 рублей (за год цена выросла в три раза), в основном продают информацию в DarkNet и telegram-каналах.

Полная информация, а это около 100-150 тыс. записей, обойдется в 7-11 млн рублей, следует из отчета компании DeviceLock, с которым ознакомилась газета «Известия».

При этом любой интернет-пользователь может купить не только личную информацию, но и банковские сведения, в том числе остаток на счете клиента.

Жертвы последней утечки информации уже появились. У клиент Росбанка выманили около 3 млн рублей с помощью личных сведений. При этом пострадавший отметил, что звонок поступил из колл-центра, номер которого у клиента был сохранен.

Директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов рассказал, что в последнее время телефонные мошенники снова активизировались. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и запрашивают одноразовые пароли, при этом с помощью виртуального сервера происходит замена номера входящего звонка.

На вопросы о сливе информации ответили лишь два банка из двадцатки – АК Барс Банк и ВТБ. Ни в одном из них, по словам представителей, утечка информации, а также обращения граждан о сомнительных звонках от сотрудников банков, не зафиксированы.

К слову, персональные данные клиентов интересны не только мошенникам, но и рекламным компаниям. Последние готовы платить большие деньги за расширение холодной базы для звонков, чтобы эффективнее продавать свои товары и услуги.

Специалисты напоминают, что в случае звонков представителей банков с неизвестных номеров, клиенту следует перезванивать на официальную горячую линию кредитной организации. Общаясь с сотрудниками банков, необходимо не раскрывать такую информацию, как CVV-код, пароли из SMS-сообщений о подтверждении операций.

ИСТОЧНИК KP.RU