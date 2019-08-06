2019-08-06T19:33:11+03:00
Происшествия

Звезда сериала "Кухня" напал с ножом на мужчину в метро

Джан Бадмаев устроил потасовку и порвал прохожему куртку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Звезда сериала "Кухня" напал с ножом на мужчину в метроЗвезда сериала "Кухня" напал с ножом на мужчину в метроФото: Архив "КП"
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Актер Джан Бадмаев, известный по ролям в сериалах "Кухня", "Интерны" и "След", напал с ножом на 40-летнего мужчину в московском метро на станции "Театральная".

Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил потасовку и порвал незнакомцу куртку. Затем 29-летнего артиста доставили в отделение полиции, сообщают KP.RU собственные источники.

- Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство, - прокомментировали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве пьяный актер вырвал дверь такси. Павел Ботвиновский набедокурил на 35 тысяч рублей. Сообщалось, что самого актера сотрудники полиции пока отпустили домой под подписку о невыезде. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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