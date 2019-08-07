Стало известно имя подозреваемого в убийстве шансонье Михаила Круга

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-07T13:31:27+03:00

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Подозреваемым в убийстве шансонье Михаила Круга оказался Александр Агеев, киллер печально известной банды "Волков". Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около 15:00 к дому знаменитого музыканта в Твери, расположенного на улице Освобождения, 174, привозили подозреваемого в убийстве Михаила Круга. Это было сделано для того, чтобы мужчина показал, как стрелял в певца. Имя его не разглашалось. Как позже "Комсомольской правде в Твери" рассказала сестра Круга - Ольга Медведева, в общей сложности на процедуру ушло чуть больше получаса.

Ранее, как писал сайт kp.ru, Агеева уже подозревали в причастности к убийству. Отмечалось, что жена шансонье – Ирина опознала киллера по фото. Однако этот факт так и остался тогда недоказанным, хотя киллеру банды «Волков» дали пожизненное за другие преступления.

Напомним, вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг, выступив с концертом на Дне города, вернулся домой раньше запланированного. Вместе с ним дома были его теща, жена Ирина и трое детей - двое от их первых браков и совместный ребенок. Как позже выяснилось, в одной из комнат дома прятались будущие убийцы шансонье. В результате нападения шансонье был ранен, а после скончался в больнице.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724601" frameborder="0"></iframe> Александр Агеев - подозреваемый в убийстве Михаила Круга.

ИСТОЧНИК KP.RU