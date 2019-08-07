2019-08-07T13:37:22+03:00
Наука

В Гренландии зафиксировали рекордное таяние льда

За сутки здесь исчезло более 10 млрд тонн льда
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Гренландии за сутки растаяло рекордное количество льдаВ Гренландии за сутки растаяло рекордное количество льдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

1 августа в Гренландии зафиксировано катастрофическое таяние льда. В этот день 12,5 миллиарда тонн льда обратились в талую волу и ушли в океан.

Отмечается, что при этом около 60% всей поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на один миллиметр в глубину. По словам специалистов, такое быстрое таяние льда они видят впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся начиная с 1950 года.

Причиной этого явления эксперты назвали волну жаркого воздуха, которая обрушилась на Европу текущим летом. В этом году июль стал самым жарким месяцем что не могло не сказаться на ледниковых отложениях, передает сайт телеканала «Звезда».

Более того, климатологи отмечают, что если в результате глобального потепления в период с 2002 по 2006 годы в Гренландии растаяло 280 миллиардом тонн льда, то в 2019 году всего лишь в период с января по июль растаяло 248 миллиардов тонн. Этот показатель близок к рекорду 2012 года, когда в Гренландии за полгода исчезло 250 миллиардов тонн льда, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метеорологи назвали основную причину холодного лета
Минобороны опубликовало первое видео с ударным беспилотником «Охотник»
Месут Озил может уехать в США вместо Руни
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандской четверки"
Скотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу Скрипалей
Россияне стали получать меньше зарплат «в конверте»
Россиян обяжут сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским
Стало известно имя подозреваемого в убийстве шансонье Михаила Круга
Британский телеведущий посоветовал полным людям умирать ради сохранения бюджета
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв
Названы самые богатые спортсменки мира
Пентагон: ИГ* находится в процессе возрождения в Сирии
Автоэксперт раскритиковал проверку полисов ОСАГО с помощью камер