В Гренландии зафиксировали рекордное таяние льда

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-07T13:37:22+03:00

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1 августа в Гренландии зафиксировано катастрофическое таяние льда. В этот день 12,5 миллиарда тонн льда обратились в талую волу и ушли в океан.

Отмечается, что при этом около 60% всей поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на один миллиметр в глубину. По словам специалистов, такое быстрое таяние льда они видят впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся начиная с 1950 года.

Причиной этого явления эксперты назвали волну жаркого воздуха, которая обрушилась на Европу текущим летом. В этом году июль стал самым жарким месяцем что не могло не сказаться на ледниковых отложениях, передает сайт телеканала «Звезда».

Более того, климатологи отмечают, что если в результате глобального потепления в период с 2002 по 2006 годы в Гренландии растаяло 280 миллиардом тонн льда, то в 2019 году всего лишь в период с января по июль растаяло 248 миллиардов тонн. Этот показатель близок к рекорду 2012 года, когда в Гренландии за полгода исчезло 250 миллиардов тонн льда, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU