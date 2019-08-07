2019-08-07T14:51:06+03:00
Звезды

Тарантино собирается завершить режиссерскую карьеру "суперфильмом"

Также режиссер рассказал о любимом российском фильме
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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«Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма»«Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма»Фото: REUTERS
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Знаменитый режиссер Квентин Тарантино во время визита в Москву поделился мыслями о своем следующем фильме.

Режиссер сравнил каждый из своих фильмов с маленькими вагонами, образующими из себя целый поезд личной фильмографии. Последняя снятая им картина должна замкнуть всю историю, стать заключительным локомотивом его творческого взгляда на жизнь.

«Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма», — сказал режиссер на пресс-конференции.

Кинематографист добавил, что пока сам не знает, о чем будет его снимать.

Он также назвал свой любимый российский фильм. «Человека-амфибию» , которого в 70-годы американское телевидение нередко транслировало, молодой Тарантино, по его словам, смотрел каждый раз, как встречал по телевизору.

Завтра, 8 августа, состоится российская премьера нашумевшей картины "Однажды в... Голливуде" в российском прокате. Девятый фильм режиссера расскажет историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, развернувшуюся на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.

Ранее Режиссер неоднократно говорил, что планирует завершить карьеру на десятом фильме

Сайт kp.ru ранее сообщал про экскурсию по Кремлю, проведенную министром культуры РФ Владимиром Мединским для знаменитого деятеля кино.

Тарантино в Москве.Культовый режиссёр приехал в Москву, чтобы презентовать свой новый фильм Однажды... в Голливуде

ИСТОЧНИК KP.RU

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