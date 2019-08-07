Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры РФ Пирумова об УДО

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-07T17:09:18+03:00

Ранее он получил три года колонии по первому «делу реставраторов»

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Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова о досрочном освобождении. 6 августа стало известно, что чиновнику сменят меру пресечения и выпустят из-под стражи.

Григорий Пирумов был осужден по первому «делу реставраторов» на три года, срок его заключения истекает 15 сентября. К этому времени заключенный успел стать фигурантом еще одного уголовного дела о масштабных хищениях.

Что касается первого обвинения, то чиновник признал свою вину, погасил ущерб и выплатил штраф. За время содержания в изоляторе его здоровье сильно ухудшилось.

В свою очередь представители СИЗО на заседании отметили, что за время заключения Пирумов режим не нарушал, поощрений не получал, а вот дисциплинарное взыскание имеет. Касательно УДО представители ФСИН не стали возражать и оставили данный вопрос на усмотрение суда, передает РИА Новости.

Напомним, Пирумов и его подельники из бизнеса похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

В итоге Мосгорсуд осудил чиновника на три года и постановил выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. В мае 2018 года его снова обвинили в хищениях, на этот раз в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU