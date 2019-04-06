Бывшему замминистра культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на источник.
"Вчера Пирумову было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества")", - сказал собеседник агентства.
Напомним, экс-замминистра арестованному по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Как сообщал сайт kp.ru, ранее ему был продлен арест до 17 апреля.
"Предельные сроки содержания под стражей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) истекают, но, предъявив обвинение по ст. 210 УК РФ, можно еще на полгода продлевать срок ареста", - отметил источник.
В Следственном комитете полагают, что в созданное Пирумовым преступное сообщество входил глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, который находится в международном розыске и заочно арестован.
Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен, так как суд учел срок его нахождения в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU