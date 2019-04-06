2019-04-06T16:18:25+03:00
Общество

Бывшему замминистра культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Экс-заместитель министра арестован по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Фото: Сергей Карпухин/ТАССБывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Вчера Пирумову было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества")", - сказал собеседник агентства.

Напомним, экс-замминистра арестованному по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Как сообщал сайт kp.ru, ранее ему был продлен арест до 17 апреля.

"Предельные сроки содержания под стражей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) истекают, но, предъявив обвинение по ст. 210 УК РФ, можно еще на полгода продлевать срок ареста", - отметил источник.

В Следственном комитете полагают, что в созданное Пирумовым преступное сообщество входил глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, который находится в международном розыске и заочно арестован.

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен, так как суд учел срок его нахождения в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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