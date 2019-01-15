Суд продлил арест бывшему замминистра культуры Пирумову

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-15T18:22:59+03:00

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Во вторник, 15 января, Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, обвиняемому по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Так, было решено оставить экс-чиновника в СИЗО как минимум до 17 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Пирумову меры пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля», - приводит слова судьи ТАСС.

Тем же решением суд продлил до 16 апреля арест второму фигуранту дела - предпринимателю Никите Колесникову.

Между тем стоит отметить, что сам Пирумов в ходе заседания заявил о своей невиновности и попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако следствие обратило внимание судьи на то, что «связи обвиняемого в правоохранительных и иных властных органах могут позволить ему воспрепятствовать сбору улик».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 октября 2017 года суд в Москве приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к 1,5 года колонии общего режима за хищения при реставрации объектов культурного наследия. Однако в мае 2018 года экс-чиновник стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже.