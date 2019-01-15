2019-01-15T18:22:59+03:00
Общество

Суд продлил арест бывшему замминистра культуры Пирумову

Обвиняемый в мошенничестве экс-чиновник останется под стражей до 17 апреля
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Фото: Сергей Карпухин/ТАССБывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник, 15 января, Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, обвиняемому по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Так, было решено оставить экс-чиновника в СИЗО как минимум до 17 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Пирумову меры пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля», - приводит слова судьи ТАСС.

Тем же решением суд продлил до 16 апреля арест второму фигуранту дела - предпринимателю Никите Колесникову.

Между тем стоит отметить, что сам Пирумов в ходе заседания заявил о своей невиновности и попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако следствие обратило внимание судьи на то, что «связи обвиняемого в правоохранительных и иных властных органах могут позволить ему воспрепятствовать сбору улик».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 октября 2017 года суд в Москве приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к 1,5 года колонии общего режима за хищения при реставрации объектов культурного наследия. Однако в мае 2018 года экс-чиновник стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
Патрушев рассказал о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД
Режим «сторис» появился на YouTube
Появился первый официальный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Ученые из Норвегии подсказали способ продлить работу сердца
Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году
Минобороны смягчит критерии исключения из очереди на жилье
МИД РФ: Россия не вмешивается во внутренние дела Греции
Путин призвал поддержать бизнес, сохраняющий историческое наследие
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Университет в Египте решил не отчислять студентку за объятия с молодым человеком
Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей
Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве
В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза
В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД
Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте
Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры
В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны