2019-08-07T18:26:19+03:00
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли в коллекторе

Трагедия произошла на северо-западе Москвы
Ася РОМАНЧУК
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В Москве погибли двое рабочихВ Москве погибли двое рабочихФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве двое рабочих погибли при откачке воды из канализационного колодца. Трагедия случилась на Таллинской улице на северо-западе столицы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Известно, что работы велись около дома №19 в парке. Представители коммунальной службы откачивали воду, которая набралась в колодце.

Что именно пошло не так, пока не сообщается, но экстренным службам был передан сигнал о происшествии.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Тела погибших извлекают из коллектора. После эксперты смогут установить причины, которые привели к смерти работников.

По данному факту будет проведена проверка. Не исключено, что встанет вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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