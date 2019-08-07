7 Авг. 23:47 2019-08-07T23:51:37+03:00

В Новороссийске рейсовый автобус и машина с людьми упали с обрыва

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В Новороссийске произошло серьезное ЧП. Машина и рейсовый автобус упали с обрыва. Внутри рейсового автобуса находились около 40 человек, среди которых восемь детей. В салоне иномарки было четыре пассажира. Медики сообщают об одном погибшем. Около 40 человек получили ранения в аварии.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Верхнебаканский. В больницу доставили 21 человека, пятеро из них дети. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Высота обрыва, с которого упали машины около 10 метров. От удара о землю машина серьезно деформировалась, пассажиры оказались в ловушке. Они смогли выбраться лишь с помощью спасателей.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину случившегося, а также выяснить кто виновен в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU