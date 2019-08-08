Россияне смогут иногда работать из дома

СЕГОДНЯ 06:49 2019-08-08T06:49:34+03:00

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В Министерство труда и социальной защиты России поступило предложение на законодательном уровне разрешить временную удаленную работу для штатных сотрудников. С такой инициативой выступил ОНФ, отметив, что сейчас работникам приходится устно договариваться с руководителем, иногда это приводит к негативному опыту.

- В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, - рассказал в интервью «Известиям» автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. - Такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения.

Активисты отметили, что отпроситься работать на дому можно будет по ряду причин. Например, из-за пробок, личных обстоятельств или другим поводам. При этом, сколько раз в месяц можно будет работать удаленно не отмечается. В Минтруд отметили, что юристы проработают инициативу рамках редакции формулировок. А заявили о положительном отношении ведомства к инициативам, облегчающим трудовые отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU