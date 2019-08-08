2019-08-08T10:40:01+03:00
Экономика

Цены на нефть поднялись до 57,9 после падения до минимальных отметок

Накануне было зафиксировано сильное падение
Ася РОМАНЧУК
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Цены на нефть начали расти в ходе торгов, 8 августаЦены на нефть начали расти в ходе торгов, 8 августаФото: REUTERS
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Цены на нефть эталонных марок начали подниматься в ходе азиатских торгов. В четверг, 8 августа, стоимость барреля возросла до 57,9 долларов. Накануне, 7 августа, было зафиксировано падение до минимальных отметок с начала января.

К 8 часам утра по мск октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже подорожали на 1,7 доллара, составив 57,92 дол. за баррель. В среду к закрытию баррель торговался на отметке в 56,23 долларов.

Эксперты объясняют, то обвал цен на нефть связан с негативной тенденцией на мировых финансовых рынках и торговой войной между США и Китаем. Пока администрация Трампа угрожала Китаю новыми пошлинами Пекин опустил курс своей национальной валюты.

В итоге с начала августа падение цен составило десять процентов. На тенденции сказалось сообщение министерства энергетики США о росте запасов топлива в стране.

Инвесторы смотрят на Великобританию и Европу в надежде, что Brexit все же не случится. Нефтяные трейдеры наблюдают за ростом напряженности между Ираном и США, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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