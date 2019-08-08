В Госдуме поддержали идею разрешить россиянам работать из дома

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-08T11:06:19+03:00

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8 августа ОНФ (Общероссийский народный фронт) обратился в Министерство труда с новой инициативой. Организация предлагает разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно, то есть прямо из дома. Это можно сделать и сейчас, однако пока дистанционная работа регулируется лишь устными договоренностями между работником и работодателем. А это нередко приводит к конфликтам, выговорам и даже увольнениям. Дабы предотвратить такие конфликты, ОНФ предлагает узаконить удаленную работу.

Эту инициативу оценили в Госдуме. Председатель Госдумы по по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полностью поддержал эту предложение, однако, отметил, что оно должно быть полностью урегулировано законодательно.

- Самое главное, чтобы всё это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается. У нас сегодня работают на удалённом доступе целый рабочий день или выполняют сдельную работу, - приводит его слова RT.

ИСТОЧНИК KP.RU