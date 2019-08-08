Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-08T14:49:03+03:00

Еще 600 миллионов предоставят жителям Амурской области, пострадавшим от паводка

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На тушение сибирских пожаров будет направлено шесть миллиардов рублей. Эти деньги выделит правительство из своего резервного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания кабмина.

- Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать, - приводит его слова ТАСС.

Также премьер подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, куда и будет направлена основная часть средств.

Кроме этого, 600 миллионов рублей пойдет на помощь жителям Амурской области, которые пострадали от паводка.

Напомним, на настоящий момент в Сибири горит больше четырех миллионов гектаров леса. В начале августа со стихией начали бороться самолеты МЧС, которые добираются в отдаленные районы Красноярского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU