Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления на украинско-турецком бизнес-форуме.
"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в стране уже есть турецкие компании, владеющие украинской землей, но в ближайшем будущем их может стать еще больше, особенно на юге. Это значит, что экономика будет расти по 5-7% в год, а принятие закона о концессии этой осенью позволит государству сотрудничать и с частным сектором, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что узаконивание оборота земли в рыночных условиях является одним из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного денежного транша.
ИСТОЧНИК KP.RU
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