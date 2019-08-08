Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-08T17:50:30+03:00

Карта, выпущенная торговой сетью «Магнит» и ПАО «Почта Банк», позволяет получать бонусы за покупки не только в «родном» супермаркете, но и в других магазинах, за исключением продуктовых

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Пока нововведение апробируется только в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Но, несомненно, вскоре распространится и на всю страну - у нового продукта много плюсов, которые наверняка оценят потребители.

Во-первых, в первый месяц пользования картой ее держателям полагается подарочные повышенные проценты. Во-вторых, ежемесячно на бонусный счет им причитается до 4% от всей суммы сделанных покупок. И тут работает принцип - чем больше тратишь, тем больше получаешь, то есть тем выше будет процент бонусов. Это выгодно, так как бонусами можно расплатиться в «Магните» за новые покупки и существенно сэкономить на повседневных мелочах.

Карта, выпущенная на базе платежной системы «Мир», может быть особенно удобна работающим людям и гражданам преклонного возраста, поскольку на нее можно будет получать и зарплату, и пенсию, а вдобавок – и дополнительные скидки при заказе лекарств по программе "Мое здоровье".

Новая карта также дает возможность накапливать средства за счет начисления до 6% процентов годовых на остаток на сберегательном счете да еще частично возвращать деньги, потраченные на покупки. Это неплохой механизм, позволяющий одновременно тратить и накапливать. Карта оформляется и обслуживается бесплатно. В регионах-пилотниках ее готовы моментально выдать более чем в 190 точках облуживания банка, в том числе на почте. Нужны только паспорт и сотовый. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU