Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-08T18:26:43+03:00

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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала "заезженной" позицию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по принадлежности Крымского полуострова.

Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 7 августа, политик отказался признать "аннексию" региона и выразил поддержку независимости Украины. Все эти фразы прозвучали на фоне общения Эрдогана с главой незалежной Владимиром Зеленским.

"Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер. К сожалению, в современном мире, в условиях глобализации, таких лидеров очень мало", - написала Поклонская у себя на странице в Facebook.

Она рекомендовала Эрдогану брать пример по своего российского коллеги Владимира Путина, который услышал желание крымчан, учел его и принял "историческое решение".

"Рано или поздно придётся признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым - это Россия", - подытожила депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU