2019-08-08T22:14:45+03:00
Экономика

Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара

Президент США считает, что в таких условиях американские компании не могут нормально конкурировать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп высказал недовольство крепким курсом доллара и вновь раскритиковал действия Федеральной резервной системы (ФРС).

"Вы можете думать, что я, как президент США, очень рад крепкому курсу доллара. Но это не так! Повышенные процентные ставки ФРС, в сравнении с другими странами, поддерживают курс доллара на высокой отметке, но это осложняет конкуренцию нашим компаниям, таким как Caterpillar, Boeing, John Deere и многие другие", - написал глава государства в Twitter.

Трамп убежден, что американские производители смогут превзойти всех конкурентов, если система снизит базовую процентную ставку и не будет сворачивать меры по стимулированию экономики. По мнению президента, экономическое положение страны было бы гораздо лучше, если бы не действия ФРС.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава Белого дома уже неоднократно критиковал политику американской Федеральной резервной системы и критиковал повышенную базовую ставку. В конце июля ФРС впервые за десять лет понизил ее на 25 базисных пунктов, до уровня в 2 – 2,25% годовых, но и этого Трампу показалось недостаточным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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