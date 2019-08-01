Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки

СЕГОДНЯ 01:20 2019-08-01T01:40:45+03:00

При этом американский лидер отметил, что США все равно в выигрыше

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Президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно критиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС) и заявлял, что базовая процентная ставка слишком высокавысока, вновь нашел повод для недовольства решением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

«Как обычно, Пауэлл разочаровал нас, но, по крайней мере, он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться – и не было бы инфляции», – написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

«Мы все равно в выигрыше, но я, конечно, не получаю особой помощи от Федрезерва!» – добавил он.

Напомним, 31 июля ФРС, выполняющая в Штатах функции Центробанка, впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 – 2,25% годовых.

К слову, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года, после четвертого повышения базовой процентной ставки, сообщалось, что Дональд Трамп всерьез задумался об отставке Джерома Пауэлла. Правда, руководителя ФРС так и не сменил.

ИСТОЧНИК KP.RU