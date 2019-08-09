Владимир Жириновский: Миллионы русских хотят получить гражданство России!

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-08T23:43:23+03:00

Лидер ЛДПР на Радио «Комсомольская правда» пояснил свою позицию по упрощению получения паспорта с двуглавым орлом для наших соотечественников

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- Так для кого надо максимально упрощать получение паспорта РФ?

- Наш закон упрощает процедуру предоставления гражданства русским, которые сегодня находятся за рубежом. В основном, это Украина, Прибалтика – бывшие республики Советского Союза. Только об этом идет речь.

А все остальные так же могут пользоваться и получать российское гражданство. Какой раздор! Это тупость просто! Кто так говорит – этот человек ничего не понимает. ..что, татарам не давать гражданство, что ли?!

- Может, сказать не «русским», а «русскоязычным»?

- Да ради бога, если надо! Во втором чтении мы могли вообще везде заменить слово «русские» на «соотечественники». Любой национальности, любого вероисповедания, эмиграция наша. Например, царская эмиграция – правнуки сейчас живут где-то во Франции – и они пускай получают гражданство. Но речь идет в первую очередь русских, поскольку они страдают. Вот сегодня в 4 утра обстреляли Донецк – там погибали русские! И русские школы закрывают! И русский язык запрещают! И русское ТВ убирают! В этом же проблема!

- Нет ли в варианте законопроекта противоречия с Конституцией?

- Нет! В Конституции главное противоречие – там перечислены все народы и образования на территории России, но ни слова не сказано о русских! Русского народа вообще нет по этой Конституции! Потому на эту Конституцию ссылаться - это просто ...люди не понимают, что они говорят!

По действующему закону в 2015 году российское гражданство получила всего одна тысяча наших граждан! А миллионы хотят получить! Смотрите, мы дали без промедления всем жителям Абхазии российское гражданство! Южная Осетия – всем дали! В Приднестровье всем выдали паспорта! Почему же русским не хотите дать?! Почему до сих пор ставятся препоны?!

ИСТОЧНИК KP.RU