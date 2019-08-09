2019-08-09T00:37:19+03:00
Политика

Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах

Оппоненты американского лидера надеются извлечь из этого выгоду
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянахКрупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян. Отмечается, что он якобы мог вести с ними дела, пишет газета The Wall Street Journal.

Сотрудничают с Конгрессом шесть банков: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. По данным американского издания, финансовые учреждения передали членам спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, не только связанные с Трампом и его семьей, но и с его компанией.

При этом имена россиян, с которым якобы вел дела президент США, не называются. Однако оппоненты Трампа надеются найти данные о каких-либо вложениях россиян в его бизнес или "информацию о незаконных сделках" с участием его компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский эсминец Porter вошел в Черное море
Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан
Президенты России и Финляндии встретятся на Золотом берегу
Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве
Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты
Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан
Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции
Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба
Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами
США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов