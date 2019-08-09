Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах

СЕГОДНЯ 00:37 2019-08-09T00:37:19+03:00

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В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян. Отмечается, что он якобы мог вести с ними дела, пишет газета The Wall Street Journal.

Сотрудничают с Конгрессом шесть банков: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. По данным американского издания, финансовые учреждения передали членам спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, не только связанные с Трампом и его семьей, но и с его компанией.

При этом имена россиян, с которым якобы вел дела президент США, не называются. Однако оппоненты Трампа надеются найти данные о каких-либо вложениях россиян в его бизнес или "информацию о незаконных сделках" с участием его компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU