«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского

СЕГОДНЯ 04:08 2019-08-09T04:11:53+03:00

Пародировать президента Украины будет один из участников дуэта «Братья Шумахеры»

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Украинская студия «Квартал-95» выбрала комика, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского, ранее и самого выступавшего в проекте в роли юмориста и создателя проекта. Сообщается, что выступать на сцене в роли президента будет экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

- Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте «Вечернего Квартала» 13 августа, - отметил источник «Украинской правды».

Эту информацию на своей странице в Instagram подтвердил и сам комик. При этом юморист уже неоднократно появлялся как приглашенный комик этого шоу. Однако примерять роль Зеленского в качестве президента на сцене будет впервые.

Напомним, что Владимир Зеленский покинул проект после победы на выборах в президенты Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU