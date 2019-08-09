«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского
Украинская студия «Квартал-95» выбрала комика, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского, ранее и самого выступавшего в проекте в роли юмориста и создателя проекта. Сообщается, что выступать на сцене в роли президента будет экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.
- Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте «Вечернего Квартала» 13 августа, - отметил источник «Украинской правды».
Эту информацию на своей странице в Instagram подтвердил и сам комик. При этом юморист уже неоднократно появлялся как приглашенный комик этого шоу. Однако примерять роль Зеленского в качестве президента на сцене будет впервые.
Напомним, что Владимир Зеленский покинул проект после победы на выборах в президенты Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU