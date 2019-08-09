"Роскосмос": Российские космонавты зарабатывают не хуже коллег из NASA

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-09T08:24:24+03:00

Чем больше полетов в космос совершил космонавт, тем выше его зарплата Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К установленному окладу прилагаются многочисленные надбавки за полеты, научную деятельность и выслугу лет

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Российские космонавты зарабатывают примерно столько же, сколько их коллеги из NASA и других космических агентств. Помимо стандартного должностного оклада, прописанного в специальном Положении о материальном обеспечении, предусмотрена также многочисленные надбавки.

В пресс-службе "Роскосмоса" не стали называть конкретные суммы, но, согласно официальным документам, только кандидат в космонавты получает как минимум 60,9 тыс. рублей, обычный космонавт — 63,8 тыс. рублей, а инструктор — 88,45 тыс. рублей.

Надбавка за успешное выполнение поручений и наличие докторских степеней составляет до 25% от оклада. Также предусмотрена так называемая "тринадцатая зарплата", и доплаты за выслугу лет - от 2 до 5 лет — 10%, от 5 — 15%, от 10 — 20%, от 15 — 25%, от 20 - 30% и свыше 25 лет — 40%.

Полеты в космос оплачиваются отдельно. При этом, чем больше полетов совершил сотрудник, тем выше у него будет зарплата. Ежемесячная надбавка к окладу за один полет составляет 55%, за два — 75%, за три полета и более — 120%, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что в 2013 году зарплата российского космонавта составляла в среднем 64 тысячи рублей. Речь идет о сотруднике агентства, который еще не бывал на орбите.

ИСТОЧНИК KP.RU