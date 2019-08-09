2019-08-09T08:24:24+03:00
Общество

"Роскосмос": Российские космонавты зарабатывают не хуже коллег из NASA

К установленному окладу прилагаются многочисленные надбавки за полеты, научную деятельность и выслугу лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чем больше полетов в космос совершил космонавт, тем выше его зарплатаЧем больше полетов в космос совершил космонавт, тем выше его зарплатаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Российские космонавты зарабатывают примерно столько же, сколько их коллеги из NASA и других космических агентств. Помимо стандартного должностного оклада, прописанного в специальном Положении о материальном обеспечении, предусмотрена также многочисленные надбавки.

В пресс-службе "Роскосмоса" не стали называть конкретные суммы, но, согласно официальным документам, только кандидат в космонавты получает как минимум 60,9 тыс. рублей, обычный космонавт — 63,8 тыс. рублей, а инструктор — 88,45 тыс. рублей.

Надбавка за успешное выполнение поручений и наличие докторских степеней составляет до 25% от оклада. Также предусмотрена так называемая "тринадцатая зарплата", и доплаты за выслугу лет - от 2 до 5 лет — 10%, от 5 — 15%, от 10 — 20%, от 15 — 25%, от 20 - 30% и свыше 25 лет — 40%.

Полеты в космос оплачиваются отдельно. При этом, чем больше полетов совершил сотрудник, тем выше у него будет зарплата. Ежемесячная надбавка к окладу за один полет составляет 55%, за два — 75%, за три полета и более — 120%, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что в 2013 году зарплата российского космонавта составляла в среднем 64 тысячи рублей. Речь идет о сотруднике агентства, который еще не бывал на орбите.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пограничные службы РФ и США утвердили план сотрудничества на 2020 год
Владимир Жириновский: Миллионы русских хотят получить гражданство России!
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции
Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте Олимпиады-2020
На Японию обрушился мощный Тайфун
Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент
На Украине назвали Россию «воюющей стороной по вопросу Крыма»
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Россияне стали меньше доверять своему окружению
У Российских границ 17 раз последнюю неделю вели разведку иностранные самолеты
«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского
Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в России
Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки США
Умер Жан-Пьер Моки, французский кинорежиссер
В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство
В Москве напали на депутата Госдумы
В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95МС
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
Американский эсминец Porter вошел в Черное море
Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан