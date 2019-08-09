Назван самый популярный возраст для рождения первенца в России

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-09T08:58:07+03:00

В 2018 году в нашей стране на свет появилось около 1,6 млн детей

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Большинству россиянок, родивших своего первого ребенка в 2018 году, было 26 лет. Такие данные приводит Росстат.

Второго ребенка чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33, а пятого и последующих - в 34. При этом всего в 2018 году в России на свет появилось 1,6 млн детей.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин заявил, что популярный возраст для рождения первенца в нашей стране за последние годы почти не изменился, а вот средний возраст рожениц увеличился, и эта тенденция, вероятнее всего, будет сохраняться.

"За последние 15 лет средний возраст рождения ребёнка заметно растёт. Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребёнка", - цитирует телеканал RT эксперта.

Сайт kp.ru писал, что ранее ученые Цюрихского университета провести масштабное исследование и выяснили, в каком возрасте женщинам лучше рожать. Оказалось, что к 25 годам у девушек формируется широкий таз, а около 30 лет расширение прекращается. Так что этот период наиболее благоприятен для появления на свет малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU